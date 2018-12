Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sucateiro Manuel Godinho condenado a mais 3 anos de prisão

Defesa vai recorrer da decisão do Tribunal de Aveiro.

11:00

Manuel Godinho foi esta sexta-feira condenado a mais três anos de prisão efetiva, no âmbito de dois processos que resultaram de certidões extraídas do caso Face Oculta.



A defesa vai recorrer da decisão do Tribunal de Aveiro.



O sucateiro aguarda ainda o resultado do recurso para o Tribunal Constitucional do acórdão do Supremo, que reduziu de 15 anos e dez meses para 13 anos de prisão a pena aplicada no caso Face Oculta, que envolve também o ex-ministro Armando Vara.