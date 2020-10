Surfistas ajudaram a resgatar náufragos em Albufeira

"Estávamos na praia a olhar para o mar, pois a rebentação estava forte. Percebemos logo que o barco se ia virar e fomos a correr. Conseguimos ajudar a resgatar as pessoas e trazê-las para terra." Miguel Figueiras, de 38 anos, surfista e nadador-salvador, foi um dos primeiros a chegar ao local onde uma embarcação marítimo-turística, com 12 passageiros (com idades entre os 13 e os 72 anos) e dois tripulantes a bordo, naufragou na zona de rebentação na praia da Galé, em Albufeira, depois de ter sido apanhada por duas ondas, esta quarta-feira à tarde.Com a ajuda dos surfistas Ricardo Loureiro, 40 anos, e Mauro Ferrão, 39, bem como de outras pessoas que estavam na praia, Miguel conseguiu pôr todos os náufragos em segurança."O caso mais complicado foi o de uma grávida, que ficou presa no barco e tinha um ferimento na cabeça mas que, felizmente, consegui salvar", revelou ao. A bordo estavam também dois menores, ambos de 13 anos. Os passageiros eram ingleses, franceses e holandeses. Os três salvadores não têm dúvida de que, neste caso, houve "erro humano", um facto que está a agora a ser apurado pela Polícia Marítima, que já abriu um inquérito nesse sentido.Tal como onoticiou, as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e pelo INEM.Todos os feridos foram transportados para unidades de saúde (seis para Faro, quatro para Albufeira e dois para Portimão). Estão fora de perigo.