Surto de varíola dos macacos em Portugal já conta com mais de cinco casos

Já há mais de cinco casos confirmados do vírus ‘monkeypox’ em Portugal. A Direção-Geral da Saúde confirma apenas cinco infeções e aponta 20 como suspeitos, mas o CM apurou, com fontes ligadas aos inquéritos epidemiológicos, que a grande maioria dos casos suspeitos já estão confirmados. Poderão, por isso, ser mesmo 20.

Todos os doentes com o vírus conhecido por varíola dos macacos, são da zona de Lisboa e estão a ser seguidos no Centro Hospitalar Lisboa Central (que integra o hospital de São José e o Hospital dos Capuchos). Nenhum precisou de ser internado e todos estão em casa. Fonte hospitalar confirmou ao CM que os pacientes estão a ser acompanhados à distância, por médicos do CHLC.