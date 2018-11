Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de assalto a bomba de gasolina em Leiria acusado de roubo agravado

Arguido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no dia 16 de junho, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

Um homem de 42 anos, suspeito de assalto a uma bomba de gasolina, foi acusado de dois crimes de roubo agravado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, anunciou esta terça-feira a Procuradoria da Comarca de Leiria.



De acordo com a acusação, no dia 27 de março, pelas 20h40, o arguido, "com um gorro preto na cabeça e usando luvas, entrou na loja do posto de abastecimento de combustíveis", em Leiria, "munido de uma faca e apontando a mesma ao corpo da funcionária que ali laborava, exigindo-lhe que entregasse o numerário que se encontrava no interior da caixa registadora, no montante de 400 euros, o que esta fez, por recear pela sua integridade física".



No dia 15 de junho, pelas 21h00, o mesmo arguido, "com um boné branco na cabeça, um lenço preto a cobrir a boca e o nariz e usando luvas pretas", entrou na loja do posto de abastecimento de combustíveis, em Leiria, "munido de uma chave de fendas de 'estrelas', e, apontando a mesma ao corpo da funcionária, exigiu-lhe que entregasse o numerário que se achava no interior da caixa registadora, no valor de 508 euros, o que esta fez, por temer pela sua integridade física", lê-se ainda na acusação.



No desenrolar da investigação criminal, dirigida pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da PSP de Leiria, no dia 16 de junho o arguido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva, que se mantém até à atualidade.