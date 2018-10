Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de matar sai em liberdade

Coube à PJ de Setúbal localizar o suspeito e submetê-lo a termo de identidade e residência.

Por Miguel Curado | 08:57

A PJ de Setúbal já identificou o condutor do carro que, no domingo de madrugada, atropelou um homem, de 25 anos na zona da Cruz de Pau, Seixal, matando-o e abandonando depois o corpo.



A PSP da Cruz de Pau acabou por encontrar a viatura pouco tempo depois, não muito longe do local do atropelamento.



Coube à PJ de Setúbal localizar o suspeito e submetê-lo a termo de identidade e residência.



A viatura será agora peritada, para provar a eventual ligação do homem identificado ao atropelamento mortal.