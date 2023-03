Suspeito de ter sequestrado um taxista em Matosinhos começa a ser julgado

O suspeito de ter sequestrado um taxista, em Matosinhos, com mais três homens, em dezembro de 2018, com recurso a arma de fogo, começou a ser julgado, esta tarde de quarta-feira, pelo tribunal de Aveiro, pelos crimes de sequestro, roubo e coação na forma tentada.O arguido, de 27 anos, confessou a maioria dos fatos descritos na acusação, negando, no entanto, que a arma fosse verdadeira. Segundo o jovem foi usada uma pistola de airsoft para ameaçar a vítima.Segundo a acusação, quatro homens viajaram de táxi, desde Matosinhos, no Porto, até Esmoriz, em Ovar. Quando chegaram ao destino, obrigaram o taxista, sob a ameaça de uma arma de fogo, a sentar-se no banco traseiro. O arguido calçou uma meias a servirem de luvas para conduzir o taxista até Coimbra. Regressaram à zona de industrial de Aveleda, no Porto, pela A1, dirigindo-se depois a Vila do Conde.Perante o coletivo de juízes, o arguido justificou a viagem de táxi pela necessidade de escapar do Porto. Segundo o depoimento, o jovem estava a ser vítima de uma tentativa de extorsão por parte de um gangue por causa de um negócio com a venda de um carro que correu mal. Questionado pela juiz presidente, o arguido não conseguiu explicar o motivo que levou o grupo de quatro homens a sequestrar o taxista e a fazer uma viagem de cerca de 400 quilómetros.Além de responder pelo crime de sequestro, o grupo também é suspeito de ter roubado, ao taxista, 45 euros.Os outros três elementos do grupo não estão identificados neste processo. O arguido já se encontra a cumprir uma pena de três anos e oito meses por um crime similar.