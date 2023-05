Suspeito de violar mulher na Madeira fica em prisão preventiva

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 19 anos suspeito de violar uma mulher, de 21, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, foi esta quarta-feira anunciado.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve, em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público -- DIAP do Funchal, um homem de 19 anos de idade, suspeito da prática do crime de violação, de que foi vítima uma mulher, de 21 anos", lê-se num comunicado enviado pela PJ.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, refere a nota.

A PJ indica que "os factos ocorreram no início do corrente mês, na cidade do Funchal, sendo de sublinhar a proximidade entre as residências da vítima e do agressor".

"Na sequência da denúncia, foram desenvolvidas diversas diligências, visando a recolha de elementos de prova e a identificação cabal do presumível autor, que culminaram na sua detenção", acrescenta.