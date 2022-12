Suspeitos de assaltar uma empresa em Cacia foram detidos

Os suspeitos foram detidos na sequência de uma denúncia de furto numa empresa, em Cacia.Os guardas foram rápidos a chegar ao local e conseguiram intercetar os jovens ainda nas imediações do estabelecimento industrial.Durante as diligências, a autoridade apreendeu, na posse dos suspeitos, diverso material furtado, nomeadamente, cobre e cabos elétricos, os quais foram apreendidos e restituídos ao legitimo proprietário. Foram, ainda, apreendidos dois velocípedes elétricos.Os detidos foram constituídos arguidos e vai ser presentes no Tribunal de instrução criminal de Aveiro.