Detidos suspeitos de assaltar armazém em Viana do Castelo

Três homens, entre 19 e 37 anos, foram detidos em flagrante pela GNR, quando assaltavam um armazém, na segunda-feira, em Viana do Castelo.

Segundo a GNR, os suspeitos estavam a furtar vários materiais não preciosos quando foram surpreendidos pelos militares do posto de Viana. O trio deslocava-se numa carrinha que tinha sido furtada no distrito do Porto.





No interior do veículo a GNR apreendeu diversos materiais: uma pistola, duas munições, quatro malas de ferramentas, duas serras, uma motosserra, um berbequim, uma rebarbadora, um carrinho de mão, diversos rolos e cabos elétricos,várias barras e tubos em cobre, além de peças de montagem de alta tensão.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal de Viana do Castelo. Nesta ação, a GNR contou com o reforço de militares dos postos de Barroselas e Vila Praia de Âncora, bem como do Núcleo de Investigação Criminal de Viana do Castelo.