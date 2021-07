Desmantelada rede criminosa organizada. GNR apreendeu material no valor de 500 mil euros

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Montijo, desmantelou este domingo uma rede criminosa organizada responsáver por dezenas de furtos e roubo de materiais de construção, eletrodomésticos e metais não preciosos, nas localidades de Lisboa e Santarém.



No total, sete homens foram detidos com idades entre os 22 e 57 anos. Nas diligências policiais efetuadas, foi dado cumprimento a 12 mandados de busca, oito domiciliárias e quatro em viaturas.

A operação decorreu após 10 meses de investigação. Após os roubos, os materiais eram vendidos. Material furtado que foi apreendido terá um valor de aproximadamente 500 mil euros.



Destacam-se 205 eletrométricos; 11 máquinas de lavagem à pressão; Nove projetores; Quatro motosserras; Quatro máquinas de corte; Um tablet; Um GPS; Um gerador elétrico; Um aspirador industrial; Centenas de metros de cabo elétrico; Diverso material de acabamento (64 baldes de tinta, 46 caixas de chão flutuante, 42 pranchas de madeira, 120 torneiras, quatro caixas de revestimento cerâmico, 12 portas interiores, misturadoras, chuveiros, lâmpadas led, toalheiros, lavatórios de cozinha, computadores de regra, puxadores de porta, fechaduras, chuveiros, espelho de casa de banho, tomadas elétricas); Diverso mobiliário de cozinha; Diversos artigos de cozinha (máquinas de sumo, raladores elétricos, 32 trituradores, lava loiça, entre outros); Variadas ferramentas de construção civil (conversor de corrente elétrica, serras circulares, tubos de silicone, pé de cabra, carrinhos de mão, rebarbadoras, berbequins, parafusadoras, extensões elétricas); e 1 890 euros em dinheiro.



Dos instrumentos usados para efetuar os crimes destacam-se: Quatro carros; Um motociclo; Uma espingarda de pressão de ar; Uma arma elétrica de fabrico artesanal; Uma arma airsoft; Duas armas brancas; Vários bastões; Duas balaclavas; Três caixas de artigos pirotécnicos; Uma mira telescópica; 16 telemóveis.