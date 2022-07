Casal de assaltantes apanhado com artigos de esqui

Um homem de 48 anos e uma mulher, de 45, foram constituídos arguidos no âmbito de uma investigação por furtos no interior de residências de vários concelhos do distrito de Viana do Castelo. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR apreendeu diversos artigos furtados, entre os quais um conjunto de esqui.

A investigação durava há cerca de quatro meses e culminou com o cumprimento de dois mandados de busca, na terça-feira.





Os militares apreenderam oito candeeiros solares de jardim, cinco extensões elétricas, quatro motosserras, outras quatro máquinas de pulverização, três bombas de água, duas máquinas de cortar relva, duas de lavar à pressão, dois aspiradores, duas bancadas em inox, duas colunas de som, uma eletrosserra e uma escada telescópica em alumínio, além de várias máquinas de jardinagem, objetos em cobre, louça antiga e ferramentas.

A ação da GNR contou com o reforço de militares de Ponte de Lima. Os factos foram remetidos para o Tribunal de Viana do Castelo.