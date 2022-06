Suspeitos de raptarem e matarem Jéssica vão continuar a ser ouvidos por juiz este sábado

Terminou por agora o interrogatório judicial aos três suspeitos do rapto e morte de Jéssica, a menina de trêss anos que morreu em Setúbal. A bruxa 'Tita', o marido justo e a filha de ambos, Esmeralda, foram presentes a juiz esta sexta-feira a tarde, mas vão continuar a ser ouvidos durante este sábado, apurou o CM.Os três vão voltar ao Tribunal de Setúbal, para a promoção das medidas de coação do Ministério Público, pelas 10h00 de sábado. As medidas de coação, segundo informação oficial, vão ser conhecidas pelas 15h00.Ao que o CM apurou, 'Tita' e o marido manifestaram o desejo de falar em tribunal, enquanto a filha de ambos recusou prestar quaisquer declarações ao juiz.Recorde-se que, à saída da PJ de Setúbal e na chegada ao tribunal, os suspeitos foram insultados e vaiados por algumas dezenas de populares que se concentraral junto a estes locais e que reclamam justiça pela morte de Jéssica, de apenas três anos, e que terá sido assassinada devido a uma dívida de 400 euros que a mãe, Inês, tinha contraído junto de 'Tita', relacionada com serviços de bruxaria prestados.