Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspensa greve de trabalhadores da Soflusa a 31 de outubro

Protesto foi suspenso devido à apresentação de uma proposta do conselho de administração.

16:20

A greve dos trabalhadores da área comercial da Soflusa, marcada para 31 de outubro, foi suspensa devido à apresentação de uma proposta do conselho de administração, mantendo-se a paragem prevista para 05 de novembro, informou hoje fonte sindical.



"A suspensão da greve para amanhã [31 de outubro] tem a ver com uma pré-proposta do conselho de administração, que vai ser apresentada amanhã [quarta-feira] em reunião com os sindicatos. Não sabemos ainda bem, mas tem a ver com aquilo que andamos a discutir sobre o Regulamento de Carreiras", disse hoje à agência Lusa Carlos Costa, da Fectrans -- Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.



O mesmo responsável avançou que, por agora, mantém-se a greve marcada para dia 05 de novembro, o que "está dependente dos resultados apresentados amanhã [quarta-feira]".



Segundo comunicado divulgado no 'site' da Fectrans, a greve parcial dos trabalhadores da área comercial da Soflusa, empresa responsável pelas ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa, visa reivindicar a valorização da carreira de agente comercial, a formação em novas aplicações a nível de bilheteira e a contratação de novos trabalhadores.