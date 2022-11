Suspensas buscas para encontrar homem desaparecido no rio Tejo em Vila Velha de Ródão

Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, 20 nov 2022 (Lusa) As buscas para encontrar um homem de 38 anos que desapareceu no sábado, no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, foram suspensas pelas 17h45 e serão retomadas na manhã de segunda-feira.

"As operações de busca foram suspensas às 17h45 e vão ser retomadas amanhã [segunda-feira] de manhã", disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo o CDOS, o homem foi dado como desaparecido, no sábado, pelas 17h28, após o afundamento da embarcação em que seguia.

O alerta para a ocorrência foi dado "por um popular que se apercebeu do sucedido" e as operações de busca foram iniciadas de imediato e suspensas pelas 20h50 de sábado.

Os operacionais regressaram ao local às 08h16 de hoje, mas as ações realizadas durante o dia "não deram resultado" e as buscas vão retomadas na manhã de segunda-feira, indicou a fonte.

Estiveram envolvidos nas operações 12 elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão e de Castelo Branco e também da GNR, com cinco viaturas e três embarcações, de acordo com o CDOS de Castelo Branco.