Suspensas buscas para encontrar idosa desaparecida na zona ribeirinha em Aveiro

As buscas para encontrar uma idosa desaparecida desde segunda-feira numa zona ribeirinha em Aveiro foram suspensas ao final da tarde e serão retomadas na quarta-feira, mas apenas através de ações de patrulhamento, indicou o capitão do Porto de Aveiro.

"Não há novidade e interrompemos as buscas com a falta de visibilidade", disse à Lusa o capitão do Porto de Aveiro, Humberto da Silva Rocha.

As buscas realizadas esta terça-feira incidiram nas margens da ria e acessos a marinhas e contaram com a participação de duas embarcações: uma da Polícia Marítima e outra da Estação Salva-Vidas de Aveiro.

O mesmo responsável referiu que as operações serão retomadas na quarta-feira, mas não haverá "meios dedicados em exclusividade nas buscas".

"Nas nossas ações de patrulhamento serão feitas verificações, mas não em exclusivo no âmbito destas buscas", explicou Humberto Silva Rocha.

A mulher com cerca de 80 anos desapareceu na manhã de segunda-feira entre as 10:15 e as 11:30, em Mataduços, na zona dos passadiços de Esgueira. No local, foram encontrados o casaco, calçado e os óculos da mulher.

Em comunicado enviado na segunda-feira à noite, a Autoridade Marítima Nacional referiu que o alerta para o desaparecimento da mulher foi dado pelas 13:50, através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, tendo sido de imediato iniciadas buscas, nas quais participaram elementos da Polícia Marítima, da PSP e dos bombeiros, mas sem sucesso.