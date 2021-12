Um comboio regional que fazia a ligação entre Vila Real de Santo António e Faro descarrilou esta segunda-feira à tarde na zona de Marim, a poucos quilómetros da cidade de Olhão.A composição, de duas carruagens, levava trinta passageiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Pouco tempo depois do descarrilamento, os passageiros foram levados para Faro. No local estiveram os Bombeiros de Olhão, GNR e técnicos da empresa Infraestruturas de Portugal.