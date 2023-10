Um taxista de 56 anos sofreu ferimentos, no sábado de manhã, ao agarrar com as mãos a lâmina de uma faca que dois assaltantes lhe encostaram ao pescoço, em Sintra.A vítima foi assistida no hospital e a PSP constituiu arguidos dois suspeitos, encontrados a 600 metros do local das agressões e que correspondiam à descrição dos assaltantes feita pela vítima.O taxista aceitou a corrida entre a estação da CP de Monte Abraão e a Serra das Minas. Os ladrões levaram-lhe a carteira.