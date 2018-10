Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista português confessa morte em Espanha

Atual namorada do suspeito era companheira da vítima mortal.

Por Luís Oliveira | 06:00

Um taxista português identificado como Nélson A. confessou ter sido o autor dos três tiros que provocaram a morte a um espanhol, em La Felguera, localidade do concelho de Langreo, nas Astúrias, no Norte de Espanha.



O crime ocorreu a 7 de dezembro de 2017 e as autoridades suspeitam que o português era amante da companheira da vítima, também implicada no crime.



Estão ambos detidos, mas a polícia de Langreo continua as investigações no sentido de apurar em que circunstâncias ocorreu o homicídio – a vítima foi morta numa garagem. Um dos tiros atingiu-a na cabeça. As próprias autoridades policiais reconhecem que há muitas pontas soltas. Falta, por exemplo, encontrar a arma utilizada no crime - uma pistola.



Segundo a polícia, o suspeito já indicou um local onde teria abandonado a arma, mas a mesma ainda não foi recuperada. Num primeiro momento, as autoridades apontavam como móbil do crime algum desentendimento entre vítima e suspeito.



Tudo indica, porém, que na origem do homicídio estejam questões passionais, até porque o português mantém uma relação amorosa com a mulher da vítima mortal, suspeitando-se que essa relação já existiria na altura em que ocorreu o homicídio.



Os dois acabaram por ser detidos, foram presentes a um juiz e aguardam julgamento em prisão preventiva. A polícia espanhola pretende esclarecer os factos o mais rápido possível até porque o crime provocou algum alarme social na região.