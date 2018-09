Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas de Faro: “Vamos ficar aqui parados o tempo que for necessário”

Taxistas esperam ser recebidos por um elemento do governo.

Por Diana Santos Gomez | 08:37

Mais de duzentos taxistas continuavam ontem concentrados na estrada de acesso ao aeroporto de Faro, em protesto contra a entrada em vigor da denominada ‘lei da Uber’.



Os motoristas algarvios já receberam a garantia de que os representantes do setor vão ser recebidos na Presidência da República, na segunda-feira, e esperam que hoje à tarde possam reunir com algum elemento do Governo.



Os taxistas garantem que vão resistir até serem recebidos pelo Governo. "Não está a ser fácil mas temos de ter paciência. Vamos ficar aqui parados o tempo que for necessário", referiu ao CM António Pinto, delegado de Faro da ANTRAL. "Fui apenas tomar banho a casa e voltei. À semelhança dos meus colegas, estou há mais de 30 horas sem dormir", garantiu o taxista.



Apesar da contestação, o ambiente tem sido pacifico. "Não é com violência que vamos conseguir seja o que for, é pela razão, e nós achamos que a temos, por isso apelamos que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta lei", referiu Francisco Pereira, da Federação Portuguesa do Táxi no Algarve.



A nova lei não prevê que as plataformas eletrónicas, como a Uber ou Cadify, fiquem sujeitas a um número máximo de carros por município ou região, como acontece com os táxis.



Este é o quarto grande protesto contra as plataformas que agregam motoristas em veículos descaracterizados, cujo regulamento entra em vigor em novembro.



Marcelo considera protesto "normal"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera "normal" o protesto dos taxistas, numa altura em que se aproxima a apresentação do Orçamento do Estado.



Embora tenha garantido que a Presidência da República vai receber os taxistas, Marcelo garantiu que a lei está "nas mãos da Assembleia da República".