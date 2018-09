Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas irredutíveis manifestam-se junto ao Parlamento

Centenas de motoristas esperados em Lisboa. Profissionais do Norte devem juntar-se à concentração novo.

Por Francisca Genésio | 08:30

Ao oitavo dia de protesto, os taxistas continuam irredutíveis e deslocam-se esta quarta-feira à Assembleia da República, onde se realiza o debate quinzenal, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.



Exigem a intervenção do governante na lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte, como a Uber, Cabify, Taxify e Chauffeur Privé.



Na manifestação desta quarta-feira são esperadas várias centenas de taxistas, depois de os motoristas da região Norte terem esta terça-feira admitido juntar-se ao protesto em Lisboa, dependendo "do evoluir da situação", explicou José Monteiro, vice-presidente da ANTRAL.



Esta terça-feira, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, disse estar disponível para discutir a modernização dos táxis, mas voltou a frisar que não vai recuar na lei.



"Nenhuma classe profissional tem o poder de inibir a entrada em vigor de uma lei da República", concluiu.



Os taxistas reagiram, pedindo ao ministro que não lhes atirasse "areia para os olhos". Florêncio de Almeida, presidente da ANTRAL, afirmou ainda que "as partes devem ter capacidade para negociar".



O Ministério do Ambiente enviou, ainda esta terça-feira, às redações, uma nota, denunciando que os representantes do táxi têm "insistido em falsas acusações" ao afirmar que a tutela "não dialoga com os representantes".



Segundo o documento, entre 2016 e 2018, foram realizadas 9 reuniões entre o Ministério do Ambiente e os representantes do setor dos táxis.



A concentração decorre em Lisboa, Porto e Faro e visa impedir que a lei que regula as plataformas entre em vigor a 1 de novembro.