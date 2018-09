Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas recusam desmobilizar até serem recebidos em Belém

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que os representantes do setor vão ser recebidos na segunda-feira.

Por Francisca Genésio e Sofia Piçarra | 08:38

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira que a Presidência da República vai receber, na segunda-feira, os representantes do setor do táxi.



Apesar da boa notícia, as entidades que representam os taxistas pediram aos motoristas para não desmobilizarem da paralisação nacional que começou na quarta-feira e decorre em Lisboa, no Porto e em Faro. O apelo foi acatado pela maioria. "Não vamos sair, há uma grande união para ficarmos aqui todos juntos", garantiu ao CM Mário Gonçalves, taxista em Lisboa.



O protesto visa impedir que a lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte, em Portugal são atualmente quatro (Uber, Cabify, Taxify e Chauffeur Privé), entre em vigor a 1 de novembro.



"Não somos contra a concorrência, mas as regras têm de ser as mesmas. Se quisermos baixar os preços, não podemos porque são regulados pelo Estado. Eles podem", explicou Mário Gonçalves, assegurando que "se as plataformas pagassem as mesmas taxas que os taxistas, a opinião pública já não ficaria do lado delas, porque os preços iam subir".



Ontem, segundo dia de protesto, mais de 1300 táxis, num universo de 3400 que operam na capital, estiveram parados. Segundo a Federação Portuguesa do Táxi, este é um número superior ao do primeiro dia de paralisação.



O aumento da adesão ao protesto refletiu-se também no Porto e em Faro.



PORMENORES

Taxistas no Parlamento

Os representantes dos taxistas foram recebidos no Parlamento na quarta-feira. O Bloco de Esquerda admite pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização da ‘lei da Uber’. O partido Os Verdes assume "viabilizar" a hipótese. O PCP quer a revogação do diploma. Já o CDS-PP descarta a fiscalização.



PS não pede fiscalização

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista, garantiu que os socialistas não vão pedir ao Tribunal Constitucional que fiscalize a lei que regula as plataformas de transporte.



Aplicação da lei

A lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte foi promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 31 de agosto. O diploma entra em vigor no dia 1 de novembro. Este é o quarto grande protesto do setor.