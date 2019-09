Telefone trama pedófilo em fuga

Trabalhava numa escola básica, na Grande Lisboa, e durante o ano de 2017 abusou de três crianças, entre os 7 e os 9 anos de idade. O homem, de 57 anos, foi denunciado e fugiu quando soube estar a ser procurado pela brigada especializada da Polícia Judiciária de Lisboa, sendo capturado agora no Algarve após ter sido indiscreto e usado o telefone.Segundo explicou aofonte policial, o homem era reincidente. Tinha cumprido pena efetiva de prisão por abuso sexual de crianças. Por razões não explicadas, voltou a trabalhar junto de menores. E foi nesse "contexto de atividade profissional" que cometeu os crimes.Quando percebeu que as três vítimas o tinham denunciado, iniciou uma fuga por vários locais do País. Mudou de vida e de atividade profissional, uma vez que não podia arriscar-se a usar o seu nome verdadeiro ao candidatar-se a nova escola. Acabou localizado e detido, já no Algarve, ao contactar com pessoas suas conhecidas. Presente a tribunal, ficou em preventiva.Num outro caso envolvendo escolas, o Tribunal de Vila Real condenou segunda-feira um professor a 6 anos de prisão por abuso sexual de crianças e pornografia de menores. O professor do ensino secundário, de 41 anos, foi ainda condenado a suspensão do exercício da profissão por 8 anos e ao pagamento de uma indemnização de 7500 euros a uma vítima. Os crimes ocorreram entre 2013 e 2018. O professor usou perfis falsos nas redes sociais para obter imagens de atos sexuais das menores, que partilhava.