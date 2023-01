Ao telefone com os pais, Francisco Pessegueiro falava abertamente da sua relação com Joaquim Pinto Moreira e deixava claro que existiam trocas de favores. A 30 de março do ano passado, o construtor conta aos familiares que informou o deputado do PSD da iminente venda do prédio ‘32 Nascente’, em Espinho.









