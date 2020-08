PSP dispersa com tiros para o ar multidão que impedia detenção na Amadora

Agentes da PSP da Amadora foram obrigados a fazer disparos para o ar, de shotgun (com balas de borracha), para desmobilizar uma multidão que quis libertar um homem detido por conduzir uma moto sem carta e capacete.

A intervenção policial ocorreu pelas 23h50 de domingo, no bairro do Casal da Mira. A companheira do condutor da moto começou a chamar moradores, alegando que este estava a ser alvo de racismo.Foram necessários reforços policiais e só com os disparos se desmobilizou a multidão. O homem foi identificado e o processo comunicado a tribunal.