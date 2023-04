Tenta atropelar GNR para escapar a multa de estacionamento em Azambuja

Um condutor avançou, esta segunda-feira de amanhã, com o carro contra dois militares da GNR de Aveiras de Cima para evitar uma multa de estacionamento. Conseguiu escapar, mas está identificado e poderá responder por tentativa de homicídio, mais grave do que a previsível multa. O caso ocorreu pelas 10h00, quando uma patrulha abordou o homem, que tinha estacionado o carro numa zona proibida. Nessa altura o condutor entrou no carro e arrancou, obrigando os militares a correr para não serem colhidos pela viatura.