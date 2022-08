Tentam roubar atuns nas redes em Tavira

A Real Atunara, uma empresa de captura e aquacultura de atum-rabilho, tem sido alvo de pesca clandestina na sua armação do Barril, localizada ao largo da costa algarvia, em Tavira.No local já foram encontrados materiais, como balões, linhas e anzóis de grandes dimensões, para além de estragos consideráveis no sistema de redes da armação."É uma situação gravíssima, praticada por indivíduos que procuram lucro fácil, atraídos pelo alto valor do nosso pescado, em particular atum e corvina", diz fonte da Real Atunara. A capitania foi notificada e Polícia Marítima está a investigar.