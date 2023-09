"Terei muito para dizer acerca desta decisão": Rui Pinto reage a condenação no caso "Football Leaks"

Rui Pinto disse esta segunda-feira que tem "muito a dizer" sobre a decisão tomada pelo tribunal após lhe ter sido aplicada a sentença de quatro anos de prisão com pena suspensa no caso "Football Leaks" . O hacker afirmou ainda que existem aspetos proferidos na leitura com os quais discorda e que considera "descabidos"."Ouvi atentamente o resumo da sentença hoje proferida, e naturalmente há coisas que concordo, coisas que discordo, coisas pertinentes e coisas descabidas. Terei muito para dizer acerca desta decisão, mas não será hoje o dia. É um capítulo que se encerra, e a luta continuará", escreveu o pirata informático no X/Twitter.O principal arguido do caso "Football Leaks" foi condenado pela prática de um crime de extorsão na forma tentada à Doyen (dois anos de prisão), três de violação de correspondência agravado aos advogados João Medeiros, Rui Costa Pereira e Inês Almeida Costa (total de um ano e nove meses) e cinco de acesso ilegítimo a Doyen, Sporting, Federação Portuguesa de Futebol, a sociedade de advogados PLMJ e a Procuradoria-Geral da República (penas parcelares que totalizavam sete anos de prisão), caindo os restantes pela aplicação da lei da amnistia aprovada no âmbito da vinda do Papa a Portugal e por falta de provas.