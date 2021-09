Terrorista condenado a 12 anos de prisão morre na cadeia de Monsanto

Abdesselam Tazi tinha 65 anos e morreu na cadeia de Monsanto. Esperava decisão sobre o recurso de uma condenação de 12 anos, na prisão de alta segurança, quando não resistiu a uma paragem cardíaca.





Abdesselam Tazi foi condenado por recrutar em Portugal operacionais para o grupo radical Daesh. Foi condenado por sete crimes: falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.