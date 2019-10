Testemunhas de defesa de Rosa Grilo ouvidas na oitava sessão do julgamento da morte do triatleta

Rosa Grilo e António Joaquim regressaram esta terça-feira ao Tribunal de Loures para mais uma sessão - a oitava - do julgamento da morte do triatleta Luís Grilo.



Esta sessão conta com a inquirição de testemunhas arroladas pela advogada de defesa de Rosa Grilo, Tânia Reis, que vão depor a favor da viúva e provar que a arma apresentada pelos peritos não corresponde à arma que matou Luís Grilo.



À entrada do tribunal esta manhã, o advogado de defesa de António Joaquim mostrou-se "confiante" na absolvição do arguido do crime do triatleta.



Também Tânia Reis, advogada de defesa de Rosa Grilo, continua convicta na absolvição, num dia em que serão ouvidos peritos, o antigo mediador de seguros e alguns familiares da viúva.



A semana passada foram ouvidos os peritos da Polícia Judiciária que estiveram envolvidos na investigação do crime.



Recorde-se que na semana passada foram ouvidos os peritos da Polícia Judiciária que estiveram envolvidos na investigação.

Durante a audiência, o perito de balística, que analisou a arma alegadamente usada para assassinar Luís Grilo, conclui que a arma foi alvo de um ataque químico, possivelmente foi colocada em lixívia muito forte, danificando-a.