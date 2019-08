Tilray Portugal vai exportar canábis medicinal para a Alemanha pela primeira vez

No início deste mês, a Tilray fechou um acordo com o Esporão, no Alentejo, para aumentar a produção de canábis em Portugal. Para além do novo projeto na região alentejana, a Tilray conta já com 5 hectares de área de cultivo e processamento em Cantanhede.



A empresa canadiana investiu mais de 20 milhões de euros em Portugal, empregando atualmente mais de 150 pessoas.

A Tilray, empresa de produção e distribuição de canábis medicinal, anunciou um acordo entre a sua subsidiária em Portugal com a alemã Cannamedical Pharma GmbH para exportar uma encomenda no valor de 3 milhões de euros. Esta será a primeira vez que a empresa canadiana, com operações em Portugal, exporta para pacientes do país germânico."Este é um marco importante para a Tilray, à medida que aumentamos a nossa capacidade de abastecer os mercados internacionais e gerar receita a partir do nosso campus da União Europeia até ao final de 2019", disse Brendan Kennedy, CEO da Tilray, em comunicado. O acordo deverá ser concluído ainda antes do final deste ano.O líder da empresa canadiana acrescentou ainda que "acreditamos que o nosso espaço de produção inovador na Europa é um importante diferenciador, o que nos permitirá reduzir custos e melhorar as margens, protegendo-nos contra riscos regulatórios".Esta encomenda de Portugal para a Alemanha será a "primeira de muitas" e a ideia é apostar na exportação para "outros mercados europeus e internacionais", disse Sascha Mielcarek, diretor da Tilray na Europa, no mesmo comunicado.