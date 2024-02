‘Tio Bubu’ pede proteção à entrada da cadeia

Bruno Pereira, conhecido por milhares de seguidores nas redes sociais por ‘Tio Bubu’, e que foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) em Setúbal por ter assassinado um homem num engate gay com GHB, a droga da violação, pediu proteção à entrada da prisão.





CM apurou que ‘Tio Bubu’ se mostrou muito nervoso quando passou as portas da prisão de Setúbal, na sexta-feira à noite, para começar a cumprir a medida de coação de prisão preventiva. Mal ouviu a decisão do juiz de instrução criminal, Bruno Pereira disse logo ao advogado que conhecia muitos reclusos. Homens de quem garantiu ter medo por o terem discriminado e até agredido por ser homossexual.



À entrada da cadeia, Bruno Pereira preencheu a documentação necessária para requerer proteção. A prisão de Setúbal tem esse programa, gerido pela direção do estabelecimento prisional, no âmbito do qual os reclusos que se sentem ameaçados podem fazer uma rotina separada da restante população prisional.





‘Tio Bubu’ vai permanecer isolado até segunda-feira. Tem duas horas de recreio diário, toma as refeições na cela e estará protegido. Para o mesmo dia espera-se a decisão da direção da prisão sobre o requerimento de proteção. Caso seja indeferido, Bruno Pereira terá de ir para junto dos restantes reclusos.