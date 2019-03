Tio de Joana Cipriano foi libertado após cumprir cinco sextos da pena

Foi condenado pela morte da sobrinha que desapareceu no Algarve em setembro de 2004.

João Cipriano, condenado pela morte da sobrinha Joana que desapareceu no Algarve a 12 de setembro de 2004, foi esta segunda-feira libertado do Estabelecimento Prisional da Carregueira, no concelho de Sintra, após cumprir 14 anos de cadeia, cinco sextos da pena.João Cipriano foi condenado a uma pena de cadeia de 16 anos e oito meses, bem como a irmã e mãe da menina, Leonor Cipriano, que também já foi posta em liberdade . O tio de Joana avançou que vai regressar a Silves para viver com a mãe e uma tia.No decurso do processo criminal, em imagens a que oteve acesso, João Cipriano fez a reconstituição do esquartejamento da menina. As imagens revelam João Cipriano, o tio da vítima, a serrar um manequim para mostrar como matou a sobrinha A avaliar pelos documentos apresentados em tribunal, o homem usou uma serra e uma faca para cortar o cadáver pelos joelhos e pelo pescoço. Ao seu lado estava Leonor Cipriano. Depois de esquartejado o corpo, João colocou os pedaços do corpo numa arca frigorífica.