Por Sofia Garcia, João C. Rodrigues e Sara G. Carrilho | 01:30

Ataque que matou João da Veiga ocorreu à saída de uma discoteca, no Seixal.

Uma bofetada numa mulher poderá ter ditado a morte de João Victor Lopes da Veiga, de 20 anos, atingido com um tiro na testa por um atirador que é procurado pela PJ de Setúbal e que terá usado uma arma ilegal. Dois grupos rivais, dos bairros da Quinta da Princesa (Amora) e da Arrentela, ambos no concelho do Seixal, encararam-se ...