Tiros e facadas deixam três feridos graves nas festas de Samora Correia

Três pessoas foram hospitalizadas na sequência de um tiroteio e um ataque à facada na madrugada deste sábado durante as festas de Samora Correia, no concelho de Benavente.

A primeira situação de violência ocorreu pelas 3h15, quando uma discussão entre grupos subiu de tom e várias pessoas se envolveram numa rixa violenta. Nessa altura, um dos intervenientes puxou de uma pistola e disparou várias vezes. Duas pessoas, de 24 e 50 anos, foram atingidas pelos disparos e tiveram de receber assistência no local, acabando por ser transportados ao hospital de Vila Franca de Xira.

Uma hora depois, outra cena de pancadaria terminou com mais uma vítima grave, no caso outro jovem atingido com vários golpes de arma branca. Também está vítima teve de ser hospitalizada.

A GNR explica que dois dos feridos envolvidos no tiroteio são simultaneamente agressores, esperando esta força policial pela alta hospitalar para proceder à detenção dos mesmos. A arma usada, uma pistola de alarme transformada, foi apreendida. Por configurar uma tentativa de homicídio, a investigação deverá transitar para a alçada da Polícia Judiciária.

Este fim de semana decorrem na localidade ribatejana a Feira Anual e a Semana Taurina, eventos com largas de touros e concertos que trazem milhares de pessoas a Samora Correia.