Tomam café antes de fazer assalto em Aveiro

Homens roubaram a registadora com cerca de 200 euros e ameaçaram matar o proprietário.

Por F.M. | 09:01

Três homens assaltaram à mão armada a pastelaria Doce Ria, em Esgueira, Aveiro.



Roubaram a registadora com cerca de 200 euros e ameaçaram matar o proprietário do estabelecimento, caso oferecesse resistência.



A PJ de Aveiro investiga. O roubo ocorreu pelas 17h00 de quarta-feira.



Dois dos três suspeitos foram para a esplanada da pastelaria, tomaram café e só entraram quando perceberam que os clientes tinham saído do estabelecimento.



Armados com uma pistola, entraram no balcão e arrancaram a registadora.



Fugiram, depois, para o automóvel onde estava o terceiro cúmplice.