As autoridades espanholas apreenderam oito toneladas de cocaína no Porto de Algeciras que tinham como destino Portugal.



A droga foi transportada desde o Suriname (América do Sul) ocultada num contentor com geradores elétricos, através de uma rota que pretendia iludir as autoridades.





O objetivo era fazer a droga entrar no Porto de Leixões, de onde seria enviada para Espanha, agora por terra.O recetor da mercadoria foi detido e o dono da empresa que importou o contentor é procurado.