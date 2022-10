Tony do Penha, de 71 anos, chegou ao tribunal de Guimarães algemado, acompanhado por dois guardas prisionais. Estava visivelmente frágil, com dificuldade em andar. O principal arguido pela morte misteriosa de Fernando Ferreira, o eletricista de 62 anos, conhecido pela alcunha de Conde, que em janeiro de 2020 foi assassinado à pancada e lançado às aguas do rio Ave, em Guimarães, ficou ontem em silêncio no início do julgamento.









