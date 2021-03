Torreense abre inquérito após atletas serem apanhados pela PSP em casino ilegal

CM que “todos os jogadores do plantel tinham treinado”. Este domingo, o clube admitiu “estar a acompanhar a situação, para apurar a veracidade da mesma”.



No sábado, dia da intervenção policial, a assessoria do Torreense disse aoque “todos os jogadores do plantel tinham treinado”. Este domingo, o clube admitiu “estar a acompanhar a situação, para apurar a veracidade da mesma”.

O Sport Clube União Torreense abriu este domingo uma investigação após oter noticiado que vários atletas do Torreense foram apanhados pela PSP num casino ilegal em Torres Vedras.Ao que oapurou, entre as 14 pessoas detidas estão vários jogadores do clube.