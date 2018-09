Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Touro morre em largada nas festas da Moita

Vídeo publicado nas redes sociais desperta críticas dos movimentos anti-tourada.

Um touro morreu este sábado durante uma largada nas Festas da Moita, na Margem Sul do Tejo.







Segundo relata o jornal Diário do Distrito, o animal terá colidido contra um obstáculo durante a largada, e acabou por morrer no local em poucos minutos. Aparentemente, o touro terá partido a espinha.



O incidente foi filmado, com as imagens a serem partilhadas nas redes sociais. O partido PAN e movimentos como o 'Basta de Touradas' criticaram mais uma vez a realização de eventos como as largadas de touros, apontando o sofrimentos dos animais como "injustificável".