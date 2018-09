Suspeito "avançou a alta velocidade" por uma rua das festas da Moita. Está indiciado por 12 crimes.

avançou a alta velocidade por um arruamento de acesso às referidas festas, tendo embatido violentamente nas guardas de madeira de proteção, utilizadas para as largadas de touros, as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas".



O suspeito, de 21 anos, ficou em prisão preventiva e está indiciado por doze crimes: um de condução perigosa; dez de homicídio qualificado na forma tentada e um de homicídio qualificado.



Os "militares que estavam nas imediações, apercebendo-se que o indivíduo estava a iniciar a manobra de marcha atrás para se colocar em fuga, avançaram sobre o carro, conseguindo imobilizar a viatura e o seu condutor, evitando assim mais danos e vítimas", refere ainda a GNR, acrescentando que "no local foi necessário efetuar um perímetro de segurança, no sentido de salvaguardar a integridade física do autor do atropelamento, manter a ordem pública e garantir a rápida assistência médica às vítimas."



A irmã do jogador Yannick Djaló morreu, na madrugada deste sábado, após ser brutalmente atropelada nas festas da Moita, distrito de Setúbal.







A jovem, que completou 17 anos em agosto, estava a regressar a casa com um grupo de amigos quando foram surpreendidos por um carro desgovernado . Outro irmão da vítima estava no local e assistiu ao acidente.





A ex-mulher do jogador, Ana Sofia, confirmou à FLASH! que Yannick regressará entre hoje e amanhã da Tailândia onde está a jogar. A família está devastada, segundo afirma Ana Sofia. última mensagem de Yannick nas redes sociais para Açucena marcava o aniversário da jovem e revelava o orgulho do jogador pela irmã.

Do acidente resultaram ainda cinco feridos ligeiros, dois rapazes e três raparigas, entre os 16 e 25 anos. Quatro foram hospitalizados e um dos cinco feridos não quis ser assistido e por isso não foi transportado para o hospital.



O alerta foi dado por volta das 2h31 deste sábado na Travessa do Açougue, Moita.



No local estiveram os bombeiros da Moita, VMER e GNR.



Clube desportiva onde Açucena era atleta reagiu à notícia



A jovem de 17 anos praticava atletismo no Clube Desportivo Recreativo Ribeirinho e era acarinhada pelos colegas. O clube já fez três publicações no Facebook a lamentar a perda da atleta.



"Foi com muito constrangimento que recebemos a triste noticia da perda da nossa atleta, Açucena Patrícia. Ficam aqui as condolências a toda a família ,vamos sentir a tua falta, descansa em paz", lê-se numa das publicações.

O atropelamento que matou a irmã de Djaló e feriu outras cinco pessoas, nas festas da Moita, foi intencional. A GNR refere em comunicado que o condutor "