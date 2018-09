Djaló: "Palavra nenhuma consegue descrever a dor que sinto"

Jogador de futebol deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais após tragédia.

"Nunca me passou pela cabeça que isso fosse acontecer... era suposto essa mensagem vir de ti, e estar no teu Instagram e não no meu. Era suposto tu sentires essa dor e não eu, era suposto que essas lágrimas fossem tuas e não minhas... nunca quis que sofresses, mas preferia que sentisses o que estou a sentir e trocássemos de lugar, minha Açu...palavra nenhuma consegue descrever a dor que sinto e quão pesado está o meu coração ... minha Açu... minha menina! Ainda não consigo acreditar... vou entrar por aquela porta e vais-me saltar para os braços... ainda não consigo acreditar...Tenho de te ver... tenho de olhar para ti, para o teu rosto... tenho de sentir de verdade que realmente não estás mais aqui!", pode ler-se na publicação emotiva que o jogador deixou no Instagram.









O atropelamento que matou a irmã de Djaló e feriu outras cinco pessoas, nas festas da Moita, foi intencional. A GNR refere em comunicado que o condutor "avançou a alta velocidade por um arruamento de acesso às referidas festas, tendo embatido violentamente nas guardas de madeira de proteção, utilizadas para as largadas de touros, as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas".



O suspeito, de 21 anos, ficou em prisão preventiva e está indiciado por doze crimes: um de condução perigosa; dez de homicídio qualificado na forma tentada e um de homicídio qualificado. A GNR referiu, à CMTV, que o crime terá ocorrido devido a desacatos entre grupos rivais.

Yannick Djaló manifestou-se pela primeira vez publicamente acerca da morte da irmã, Açucena Patrícia, que foi vítima de um atropelamento fatal nas festas da Moita na noite da passada sexta-feira.