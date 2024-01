Trabalhador cai num fosso e fica em estado grave em Odemira

Um homem de 62 anos ficou ferido com gravidade esta quarta-feira na sequência de um acidente de trabalho numa obra de construção civil na zona de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o homem "caiu num fosso numa obra de construção civil", em Fontainhas do Meio, Ribeira da Azenha, freguesia de Vila Nova de Milfontes, tendo sido transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

O alerta foi dado às 11h08, tendo sido mobilizados para o local os bombeiros de Vila Nova de Milfontes, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira e a GNR, adiantou a fonte do comando sub-regional.