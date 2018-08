Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficante com ‘fotos’ de Maddie

Encontra-se em prisão preventiva.

Por S.A.V. | 08:30

Um traficante de droga da Irlanda do Norte foi esta semana apanhado com imagens de pornografia infantil que estavam adulteradas - tinha a cara de Maddie McCann, a menina desaparecida no Algarve em maio de 2007, no corpo de outras crianças.



As fotografias foram encontradas no telemóvel de Patrick Bernard Tracey durante uma busca à sua casa, por suspeitas de tráfico de cocaína e MDMA.



Vai, por isso, responder em tribunal pelo crime de pornografia infantil.



