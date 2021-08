O português, de 37 anos, e o brasileiro, de 35, que foram detidos no Peru com 157 quilos de cocaína arriscam uma pena de prisão pesada, que pode chegar aos 25 anos (pena máxima em Portugal), caso se prove que são membros de uma rede de narcotráfico.Gonçalo Gabriel Simões Mateus é apelidado de ‘Doutor’ no meio criminal, por alegadamente ter uma licenciatura.