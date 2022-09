Um homem, de 36 anos, foi esta terça-feira detido pela PSP por tráfico de droga na Rua da Restauração, no Porto. Ao CM, fonte policial refere que a detenção ocorreu após uma busca domiciliária que culminou na apreensão de grandes quantidades de droga (canábis, haxixe e ecstasy). A investigação do Núcleo de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PSP do Porto decorria há quatro meses.





CM Manuel Nazaré, morador.



“A casa estava alugada há um ano por uma mulher americana que também foi levada pela PSP. O cheiro da droga era insuportável e chegava ao meu apartamento”, conta aoManuel Nazaré, morador.