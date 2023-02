A PSP deteve um homem no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, apanhado a vender droga num hall de entrada de um prédio, escondendo os estupefacientes nos contadores da água e luz.A detenção ocorreu na quarta-feira. Foi apanhado sentado na entrada do edifício com uma bolsa com haxixe e 286 euros. Escondidos nos contadores estavam 34 pacotes com 69 gramas de haxixe, quase 10 gramas de cocaína e outros 10 de heroína. O detido ficou na cadeia.