Traficante tenta fugir à PJ no Aeroporto de Lisboa

Inspetores da unidade de combate ao tráfico de droga da PJ precisaram da ajuda da PSP do Aeroporto de Lisboa para prender um traficante que tentou escapar à detenção, quando se preparava para receber cocaína transportada por uma ‘mula’ de droga.O detido, guineense, foi preso na terça-feira, à semelhança do correio de droga, da mesma nacionalidade, e de dois outros destinatários dos estupefacientes. A rede queria introduzir no País 1,3 quilos de cocaína, transportados por via aérea desde o Brasil.Os quatro homens, com idades entre os 25 e os 33 anos, recolheram em prisão preventiva por ordem judicial.