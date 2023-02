A PSP do Barreiro realizou, esta quarta-feira , uma megaoperação de combate ao tráfico de droga. Quatro pessoas foram detidas - três homens, entre os 23 e os 51 anos, e uma mulher de 23. São suspeitos do crime de tráfico agravado, já que tudo acontecia à porta de um jardim de infância, no Bairro das Palmeiras.Foi apreendida droga e 2500 euros. Os suspeitos vão ser esta quinta-feira presentes a um juiz, para primeiro interrogatório e medidas de coação.Esta era uma investigação que durava há vários meses.