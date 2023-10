O consumo e o tráfico de droga tem mudado de freguesias no Porto, transitando sobretudo para Ramalde.



Em Lisboa, os consumidores drogam-se dentro das instalações do Metro. Saltam cancelas, pedem dinheiro e ameaçam passageiros.



A lei que discriminaliza as drogas sintéticas entrou em vigor na Madeira a 1 de outubro.









Ver comentários