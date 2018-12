Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tragédia com três mortos na linha sem culpados

Inquérito do Ministério Público foi arquivado e a responsabilidade é imputada às vítimas.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

Três anos após a morte de três jovens, colhidos por um comboio quando grafitavam outro, no apeadeiro de Palmilheira/Águas Santas, na Maia, o inquérito foi arquivado. Em causa estavam os crimes de homicídio por negligência, omissão de auxílio e atentado à segurança de transporte.



O Ministério Público (MP) imputa às três vítimas a responsabilidade pela morte e considera que o revisor, ao lançar para o exterior o pó de um extintor, agiu na defesa dos passageiros e das próprias vítimas, após ter gritado para os jovens saírem da linha.



Ao que o CM conseguiu apurar, é indicado que João Dias, de 18 anos, teria tido tempo suficiente para fugir para a berma e não pelo meio da linha - onde foi colhido e projetado 45 metros para um monte de silvas. A Jaime e Enrique, dois espanhóis de 20 e 18 anos que estavam com o jovem português, é imputada a responsabilidade por se terem deitado na linha, acabando por ser mortalmente atropelados.



O arquivamento refere que a nuvem de pó do extintor nunca tirou a visibilidade das luzes do comboio que colheu os jovens e que a sua aproximação era percetível pela vibração no solo. Maquinista e revisor alertaram o comando operacional da CP, que lhes deu ordem para prosseguir viagem - a composição que colheu as vítimas parara e havia já pessoas na linha a averiguar.



Entende o MP que os jovens tiveram uma conduta perigosa, violando o dever de defesa da própria vida. João, Jaime e Enrique estavam com dois outros jovens espanhóis, a quem também não é imputada a omissão de auxílio. Retiraram da linha os concidadãos inanimados - um deles ainda vivo, mas em paragem cardiorrespiratória - e fugiram perante a aproximação de agentes da PSP. Os bombeiros chegaram 3 minutos depois.



A João Dias era imputado o crime de coação, por ter aberto uma porta do comboio parado, com uma chave de quadra, e atirado pedras para a entrada, sendo que alguns passageiros chegaram a temer tratar-se de um assalto ou ataque terrorista.



O MP refere o "acontecimento avassaladoramente triste", as imprudências juvenis e o sofrimento de todos os envolvidos.



"A saudade vai-me matando aos poucos"

"Há três anos perdi o meu melhor amigo, o meu companheiro, o meu menino, e comecei a fase mais triste e mais dolorosa da minha vida. A dor é imensa e a saudade vai-me matando aos poucos", escreveu o pai de João Dias, sexta-feira, dia do terceiro aniversário do acidente mortal.



Entretanto, os pais das duas vítimas espanholas pretendem pedir a abertura da instrução do processo. "Ao fim destes anos e de uma investigação muito detalhada, outra decisão se esperaria aqui", referiu ao CM Vasco Leal Cardoso.



O advogado diz que os pais reagiram ao arquivamento com "estupefação e indignação".